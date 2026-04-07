12:13, 7 апреля 2026Бывший СССР

В Черниговской области загорелось здание мэрии

Глава Черниговской ОВА Чаус: В Прилуках загорелось здание мэрии
Глеб Палехов (редактор отдела БСССР)

Фото: Telegram-канал «🇺🇦 В'ячеслав Чаус/ Чернігівська ОДА (ОВА)»

В Прилуках Черниговской области на фоне сообщений о массированной атаке дронами загорелось здание мэрии. Об этом сообщает в Telegram глава местной областной военной администрации Вячеслав Чаус.

«Атакованы административные здания в Новгороде-Северском и Прилуках. На месте ударов происходят пожары. Спасатели и все необходимые службы задействованы и работают», — говорится в публикации.

Утверждается, что пожар якобы был вызван атакой российских дронов.

Ранее появились сообщения, что Вооруженные силы России могут нанести удар по Украине при помощи ракетного комплекса «Орешник» в ближайшее время. Речь шла об ударе по Киеву, Львову и Староконстантинову.

