Реклама

Реклама. 12+. ООО «Единое Видео». VK Видео: vkvideo.ru
Соглашение: vkvideo.ru/legal/terms. VK - ВК. erid: 2RanynDT8xa.
Россия
ВсеОбществоПолитикаПроисшествияРегионыМосква69-я параллельМоя страна
16:23, 7 апреля 2026Россия

В Дагестане на фоне крупнейшего за сто лет наводнения десятки людей заразились инфекцией

Никита Абрамов (Редактор отдела «Россия»)

Фото: Омар Шапиев / РИА Новости

В Дагестане на фоне наводнения 76 человек обратились за медпомощью с симптомами кишечной инфекции. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на оперативные службы региона.

«С 31 марта по 7 апреля в Карабудахкентскую ЦРБ обратились 76 человек с признаками острой кишечной инфекции, в том числе 57 детей», — сказал собеседник агентства.

По его словам, на данный момент 34 человека госпитализированы.

В конце марта — начале апреля в Дагестане прошли проливные дожди, послужившие причиной масштабного наводнения. Оно стало крупнейшим по количеству выпавших осадков более чем за 100 лет. Последний раз подобные показатели отмечались в марте 1919 года. В результате стихийного бедствия пострадали более 15 тысяч человек, еще шестерых спасти не удалось.

Что думаешь? Оцени!
    Обсудить
    РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSПравовая информацияМини-игры
    © 1999–2026 ООО «Лента.Ру»
    Нашли опечатку? Нажмите
    Ctrl+Enter
    18+
    Лента добра деактивирована.
    Добро пожаловать в реальный мир.
    Все новости
    На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
    Ok