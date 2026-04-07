В Дагестане на фоне крупнейшего за сто лет наводнения десятки людей заразились инфекцией

В Дагестане на фоне наводнения 76 человек обратились за медпомощью с симптомами кишечной инфекции. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на оперативные службы региона.

«С 31 марта по 7 апреля в Карабудахкентскую ЦРБ обратились 76 человек с признаками острой кишечной инфекции, в том числе 57 детей», — сказал собеседник агентства.

По его словам, на данный момент 34 человека госпитализированы.

В конце марта — начале апреля в Дагестане прошли проливные дожди, послужившие причиной масштабного наводнения. Оно стало крупнейшим по количеству выпавших осадков более чем за 100 лет. Последний раз подобные показатели отмечались в марте 1919 года. В результате стихийного бедствия пострадали более 15 тысяч человек, еще шестерых спасти не удалось.