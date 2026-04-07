Реклама

Реклама. 12+. ООО «Единое Видео». VK Видео: vkvideo.ru
Соглашение: vkvideo.ru/legal/terms. VK - ВК. erid: 2RanynDT8xa.
Мир
ВсеПолитикаОбществоПроисшествияКонфликтыПреступность
23:20, 7 апреля 2026Мир

В Италии заявили о риске ядерной войны из-за конфликта с Ираном

Евгений Силаев (Ночной линейный редактор)

Фото: Remo Casilli / Reuters

Конфликт в Иране ставит под угрозу мировое лидерство США и может перерасти в ядерную войну. Об этом заявил министр обороны Италии Гуидо Крозетто в интервью газете Corriere della Sera.

«Я опасаюсь, что и так уже драматическая ситуация может еще ухудшиться. Потому что человечество продемонстрировало, что нет пределов сумасшествию. Такие же люди, как мы, решили закончить конфликт, допустив (ядерную бомбардировку) Хиросимы и Нагасаки. И мы продолжаем обладать ядерным оружием, а те, у кого его нет, пытаются им завладеть», — сказал Крозетто.

Ранее президент США Дональд Трамп заявил, что вся иранская цивилизация может быть уничтожена в ближайшее время. Он призвал Иран согласиться с предложениями США и поставил дедлайн, который истекает 7 апреля, в 20:00 (8 апреля, 4:00 мск).

Что думаешь? Оцени!
    Обсудить
    РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSПравовая информацияМини-игры
    © 1999–2026 ООО «Лента.Ру»
    Нашли опечатку? Нажмите
    Ctrl+Enter
    18+
    Лента добра деактивирована.
    Добро пожаловать в реальный мир.
    Все новости
    На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
    Ok