В Италии заявили о риске ядерной войны из-за конфликта с Ираном

Крозетто: Конфликт в Иране может перерасти в ядерную войну

Конфликт в Иране ставит под угрозу мировое лидерство США и может перерасти в ядерную войну. Об этом заявил министр обороны Италии Гуидо Крозетто в интервью газете Corriere della Sera.

«Я опасаюсь, что и так уже драматическая ситуация может еще ухудшиться. Потому что человечество продемонстрировало, что нет пределов сумасшествию. Такие же люди, как мы, решили закончить конфликт, допустив (ядерную бомбардировку) Хиросимы и Нагасаки. И мы продолжаем обладать ядерным оружием, а те, у кого его нет, пытаются им завладеть», — сказал Крозетто.

Ранее президент США Дональд Трамп заявил, что вся иранская цивилизация может быть уничтожена в ближайшее время. Он призвал Иран согласиться с предложениями США и поставил дедлайн, который истекает 7 апреля, в 20:00 (8 апреля, 4:00 мск).