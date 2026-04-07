В Кремле прокомментировали нападение с ножом на учительницу в российской школе

Песков: Кремль не даст оценку по ситуации с нападением на пермскую учительницу

Кремль не даст оценку по ситуации с нападением подростка с ножом на учительницу в школе №5 в Добрянке Пермского края. Об этом заявил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков, его комментарий приводит ТАСС.

В беседе с журналистами он подчеркнул, что этим занимаются специалисты.

До этого в прокуратуре Пермского края рассказали, что 17-летний юноша, изрезавший ножом педагога по русскому языку и литературе, из обычной семьи. В ведомстве отметили, что у подростка оба родителя работают и семья не маргинальная.

Губернатор Пермского края Дмитрий Махонин пояснил, что несмотря на усилия врачей спасти 55-летнюю учительницу не удалось.

Сверстники поделились, что у подростка, устроившего нападение, были проблемы с учебой. Он оставался на второй год. С учительницей русского языка и литературы, которая не выжила после ударов ножом, у юноши был затяжной конфликт. Она не допустила его до экзамена. По факту случившегося возбудили уголовное дело.