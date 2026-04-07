Появились подробности о напавшем с ножом на учительницу российском старшекласснике

У напавшего на учительницу с ножом юноши из Добрянки есть проблемы с развитием

У 17-летнего юноши, напавшего с ножом на учительницу на пороге школы № 5 в Добрянке Пермского края, есть проблемы с умственным развитием. Такие подробности о старшекласснике появились у портала 59.ru.

Одноклассники отметили, что российский подросток часто прогуливал уроки. На переменах он вел себя нормально, но на занятиях оскорблял учителей. За месяц до трагедии юноша подрался со сверстником, поскольку тот обозвал его дураком.

Женщина, живущая в одном доме с семьей школьника, пояснила, что видела его за несколько часов до нападения. «Утром его видели, он был с перебинтованной головой, поздоровался как обычно», — поделилась она. По сведениям журналистов, подросток плохо учился, его оставляли на второй год.

С учительницей русского языка и литературы, которая не выжила после ударов ножом, у юноши был затяжной конфликт. Она не допустила его до экзамена.

О нападении учащегося на педагога в Пермском крае стало известно во вторник, 7 апреля. Губернатор российского региона Дмитрий Махонин пояснил, что врачи сделали все возможное, но женщину спасти не удалось. Коллеги назвали педагога требовательной и отзывчивой. В прошлом она становилась победителем конкурса «Учитель года».