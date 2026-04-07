10:12, 7 апреля 2026

Коллеги описали характер не выжившей после нападения школьника российской учительницы

Майя Назарова

Фото: Станислав Трифонов / «Лента.ру»

Коллеги в беседе с «Абзацем» описали характер учительницы русского языка и литературы Олеси Багуты из школы №5 в Добрянке Пермского края, которая не выжила после нападения учащегося.

Они назвали россиянку требовательной и отзывчивой. Багута была не только уважаемым педагогом, но и признанным профессионалом: она становилась победителем конкурса «Учитель года» в номинации «Учитель основной и старшей школы».

Преподаватель биологии Надежда Пермякова подчеркнула, что коллегу очень любили и уважали дети.

До этого губернатор Пермского края Дмитрий Махонин сообщил о смерти пострадавшей при нападении учительницы из Добрянки.

О нападении 17-летнего школьника на педагога стало известно утром 7 апреля. Предположительно, юноша с кухонным ножом напал на женщину на пороге школы. После этого он сбежал, а затем сам пришел в полицию. По факту случившегося возбудили уголовное дело.

