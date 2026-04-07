«Ударил ножом в шею, спину и живот». В Пермском крае старшеклассник убил учительницу. Что известно о ЧП?

В Пермском крае подросток с ножом напал на преподавателя, учительница погибла

В Пермском крае 17-летний ученик с ножом напал на учительницу около входа в школу. Об этом утром во вторник, 7 апреля, сообщил губернатор региона Дмитрий Махонин.

Инцидент произошел около школы № 5 в Добрянке. Жертвой нападавшего стала учительница русского языка и литературы Олеся Багута, которая по совместительству была классным руководителем подростка.

Предполагается, что молодой человек мог напасть на учительницу из-за того, что она не допустила его к экзамену по одному из предметов. По имеющейся информации, парень был вооружен кухонным ножом. Им он несколько раз ударил педагога в спину и грудь. Как пишет Mash, удары были нанесены также в шею и живот.

После нападения на учительницу юноша пытался напасть на одноклассников, угрожал им ножом, кричал, обещая добраться до каждого.

Учительницу госпитализировали в тяжелом состоянии, но спасти не смогли

Пострадавшего в результате нападения ученика педагога госпитализировали. Медики оценили состояние женщины как крайне тяжелое. Для оказания помощи пострадавшей из Перми в Добрянку вылетела бригада санитарной авиации. Однако несмотря на усилия врачей, спасти женщину не удалось.

К сожалению, несмотря на все усилия врачей, учителя русского языка и литературы школы № 5 Добрянки Олесю Петровну Багуту спасти не удалось Дмитрий Махонин губернатор Пермского края

Глава региона выразил глубокие соболезнования родным, близким и коллегам погибшей.

Ставшая жертвой нападения ученика Олеся Багута была победительницей конкурса «Учитель года — 2018». Женщина подчеркивала, что самым ценным для нее являлась не победа, а оценка ее как преподавателя учениками. Также педагог отмечала, что ей нравится преподавать литературу, особенно в старших классах.

Мне как учитель и как педагог она очень нравится. Притягивает энергией и обсуждает то, что нам интересно. Может посмеяться, пошутить бывшая ученица погибшей

Погибшая отдала работе с детьми почти 30 лет. Профессия учителя была для нее наследственной — мать россиянки тоже была педагогом.

Что известно о нападавшем?

Напавший с ножом на своего классного руководителя подросток состоит на учете в полиции. Об этом рассказал глава Добрянского городского округа Дмитрий Антонов. Также молодой человек несколько раз оставался на повторное обучение в школе.

Знакомые с парнем отмечали у него странное поведение: он якобы ругался матом на учителей, мастурбировал на уроках и мало с кем общался. При этом молодой человек увлекался боксом.

Кроме того, оказалось, что напавший на учительницу подросток ранее угрожал бывшей однокласснице. После этого инцидента его оставили на второй год. При этом угрозы школьника никто не воспринимал всерьез, называя их «шутками».

После нападения на учительницу молодого человека задержали. В отношении него возбудили уголовное дело.