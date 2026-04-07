Раскрыты детали о ноже напавшего на учительницу российского школьника

В Пермском крае 17-летний школьник расправился с учителем при помощи кухонного ножа. Об этом сообщает Telegram-канал Shot.
По данным канала, юноша несколько раз ударил женщину в спину и грудь. Учительницу экстренно госпитализировали. Она ушла из жизни в реанимации.
Ранее сообщалось, что пострадавшая — завуч, которая не допустила школьника к экзамену по одному из предметов, а нападавший состоит на учете в полиции.
Утром 7 апреля школьник с ножом напал на учительницу возле школы в Добрянке Пермского края.