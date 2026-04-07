Реклама

Реклама. 12+. ООО «Единое Видео». VK Видео: vkvideo.ru
Соглашение: vkvideo.ru/legal/terms. VK - ВК. erid: 2RanynDT8xa.
Россия
ВсеОбществоПолитикаПроисшествияРегионыМосква69-я параллельМоя страна
09:28, 7 апреля 2026Россия

Появились подробности о не выжившей после нападения школьника российской учительнице

«112»: Пермский педагог Багута была победительницей конкурса «Учитель года-2018»
Майя Назарова

Фото: Александр Кряжев / РИА Новости

Педагог по русскому языку и литературе Олеся Багута из Добрянки Пермского края, которая стала жертвой нападения школьника, была победительницей конкурса «Учитель года-2018». Такие подробности о россиянке появились в Telegram-канале «112».

Женщина подчеркивала, что самым ценным для нее была не победа, а оценка ее как преподавателя учениками. Стаж педагога составлял почти 30 лет.

Мать россиянки также работала учительницей.

До этого губернатор Пермского края Дмитрий Махонин рассказал, что врачи приложили все усилия, чтобы стабилизировать состояние пострадавшей, однако сделать это не удалось. Он выразил соболезнования родственникам женщины.

О нападении школьника с ножом на учительницу возле школы №5 стало известно утром 7 апреля. Все произошло в пермском населенном пункте Добрянка. Предположительно, учащийся решился на это из-за того, что педагог не допустила его к экзамену.

Что думаешь? Оцени!
    Обсудить
    Последние новости

    Объявлено о смерти учительницы после нападения российского подростка

    24-летний хоккеист починил выбитый на Олимпиаде зуб

    Россиянам напомнили о компенсации за испорченную реагентами обувь

    ЕС столкнулся с системным параличом

    Врач развеял самые распространенные мифы о женском теле

    Появились подробности о не выжившей после нападения школьника российской учительнице

    Обещающие помощь бойцам СВО сотрудники фирмы «Воин вправе» обманывали военных на миллионы

    Раскрыты новые iPhone

    Стал известен ответ Ирана на ультиматум Трампа

    Известная российская юмористка предсказала будущее Москвы

    Все новости
    РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSПравовая информацияМини-игры
    © 1999–2026 ООО «Лента.Ру»
    Нашли опечатку? Нажмите
    Ctrl+Enter
    18+
    Лента добра деактивирована.
    Добро пожаловать в реальный мир.
    Все новости
    На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
    Ok