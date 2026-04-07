Появились подробности о не выжившей после нападения школьника российской учительнице

«112»: Пермский педагог Багута была победительницей конкурса «Учитель года-2018»

Педагог по русскому языку и литературе Олеся Багута из Добрянки Пермского края, которая стала жертвой нападения школьника, была победительницей конкурса «Учитель года-2018». Такие подробности о россиянке появились в Telegram-канале «112».

Женщина подчеркивала, что самым ценным для нее была не победа, а оценка ее как преподавателя учениками. Стаж педагога составлял почти 30 лет.

Мать россиянки также работала учительницей.

До этого губернатор Пермского края Дмитрий Махонин рассказал, что врачи приложили все усилия, чтобы стабилизировать состояние пострадавшей, однако сделать это не удалось. Он выразил соболезнования родственникам женщины.

О нападении школьника с ножом на учительницу возле школы №5 стало известно утром 7 апреля. Все произошло в пермском населенном пункте Добрянка. Предположительно, учащийся решился на это из-за того, что педагог не допустила его к экзамену.