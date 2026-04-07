Напавший на учительницу с ножом российский школьник угрожал знакомым

08:56, 7 апреля 2026

В Пермском крае напавший на учительницу школьник угрожал бывшей однокласснице
Владимир Шарапов (Редактор отдела «Силовые структуры»)

Фото: Алексей Сухоруков / РИА Новости

В Пермском крае напавший на учительницу школьник угрожал бывшей однокласснице. Об этом пишет Telegram-канал Shot.

По данным канала, после этого подростка оставили на второй год. При этом его угрозы никто не воспринимал всерьез и называли «шутками».

О нападении школьника с ножом на учительницу возле школы в Добрянке Пермского края стало известно утром 7 апреля. Учительницу экстренно госпитализировали, из столицы региона вылетела бригада санитарной авиации.

Позднее выяснилось, что пострадавшая — завуч, которая не допустила школьника к экзамену по одному из предметов, а нападавший состоит на учете в полиции.

