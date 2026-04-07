В лесах российского региона увеличилась численность диких животных

В лесах Свердловской области увеличилась численность диких животных

В лесах Свердловской области увеличилась численность диких животных и птиц. Об этом сообщает «Областная газета» российского региона.

Директор Департамента по охране, контролю и регулированию использования животного мира Свердловской области Александр Кузнецов рассказал, что при подсчете инспекторы использовали метод шумового прогона и выяснили, что их численность выросла по сравнению с 2025 годом. «Диких животных и птиц считали в лесах, на болотах и в полях — в зависимости от их образа жизни и ареала обитания», — объяснил он.

Так, оказалось, что в настоящий момент в лесах Среднего Урала обитают 56,5 тысячи косуль, 58,7 тысячи лосей, 5,6 тысячи соболей и 4,4 тысячи лисиц. Кроме того, специалисты выявили более одной тысячи рысей, 2,6 тысячи горностаев, 1,3 тысячи колонков, 125,7 тысячи белок, 115,4 тысячи глухарей, 301,2 тысяч тетеревов, а также 532,2 тысячи рябчиков.

При этом по поручению губернатора Дениса Паслера особое внимание уделяют популяции кабанов. По данным последнего подсчета, в лесах региона обитают 2,9 тысячи особей.

В августе прошлого года сообщалось, что сивучи на Камчатке устроили беби-бум.