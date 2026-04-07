В Литве ответили на предупреждение России по дронам ВСУ

ВС Литвы: Предупреждение России по дронам ВСУ является информационной атакой

Предупреждение Москвы странам Прибалтики о последствиях предоставления воздушного пространства дронам Вооруженных сил Украины (ВСУ) для нанесения ударов по России является информационной атакой. Об этом заявила пресс-служба Вооруженных сил Литвы, передает в Telegram «Sputnik Литва».

«Эта информация распространяется широко, что позволяет предположить, что Кремль проводит скоординированную информационную атаку», — говорится в публикации.

В заявлении пресс-службы ВС Литвы также отмечается, что якобы сделанные Россией заявления о готовности сбивать украинские дроны в воздушном пространстве Прибалтики призваны посеять панику. При этом Москва не заявляла, что готовит военный ответ на действия прибалтийских республик.

6 марта официальный представитель МИД России Мария Захарова сообщила, что Москва сделала предупреждение странам Прибалтики по поводу дронов ВСУ. «Если у них, у этих режимов этих стран, ума хватит, они прислушаются. Если нет, тогда будут дело иметь с ответом», — заявила дипломат.