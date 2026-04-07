В Литве раскопали захоронение советских солдат

В литовском городе Шяуляй выкопали останки 26 советских солдат, захороненных во времена Великой Отечественной войны. Об этом сообщает LRT.

Отмечается, что археологи раскопали захоронение у кафедрального собора Святых апостолов Петра и Павла. Как рассказал археолог Рокас Краняускас, в земле остается примерно половина тел. Их рассчитывают эксгумировать на следующей неделе.

Как уточнили журналисты, тела будут перезахоронены у кладбища в Гинукай, где находится захоронение советских солдат.

Ранее в Эстонии раскопали братское захоронение советских солдат. Как сообщил журналист Алексей Стефанов, инцидент произошел в городе Кохтла-Ярве.