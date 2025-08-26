В Кохтла-Ярве в Эстонии раскопали братское захоронение советских солдат

В городе Кохтла-Ярве в Эстонии местные власти раскопали братское захоронение советских солдат. Об этом сообщил журналист Алексей Стефанов в своем Telegram-канале.

«В Кохтла-Ярве прямо сейчас варварски экскаватором раскапывают братское захоронение советских воинов! (...) Ковш экскаватора вгрызается в землю, где находится именно братская могила, и выкапывает оттуда все содержимое», — написал он.

Журналист уточнил, что тела советских воинов могли быть эксгумированы и убраны в черные пакеты, которые стояли вдали от захоронения. При этом, по его словам, никаких знаков, указывающих на проведение работ рядом с захоронением не было.

Стефанов добавил, что в 2023 году был убран памятник Скорбящей матери, находившийся у братской могилы. После этого оттуда убрали всю советскую символику.

Ранее в Таллине лишили самостоятельности Центр русской культуры, передав его под управление организации «Котел культуры». Кроме того, учреждение переименовали в культурный центр «Мере».