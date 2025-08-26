Бывший СССР
ВсеПрибалтикаУкраинаБелоруссияМолдавияЗакавказьеСредняя Азия
17:02, 26 августа 2025Бывший СССР

В Эстонии раскопали братское захоронение советских солдат

В Кохтла-Ярве в Эстонии раскопали братское захоронение советских солдат
Александр Курбатов (редактор отдела «Бывший СССР»)

Кадр: Telegram-канал «Алексей Стефанов»

В городе Кохтла-Ярве в Эстонии местные власти раскопали братское захоронение советских солдат. Об этом сообщил журналист Алексей Стефанов в своем Telegram-канале.

«В Кохтла-Ярве прямо сейчас варварски экскаватором раскапывают братское захоронение советских воинов! (...) Ковш экскаватора вгрызается в землю, где находится именно братская могила, и выкапывает оттуда все содержимое», — написал он.

Журналист уточнил, что тела советских воинов могли быть эксгумированы и убраны в черные пакеты, которые стояли вдали от захоронения. При этом, по его словам, никаких знаков, указывающих на проведение работ рядом с захоронением не было.

Стефанов добавил, что в 2023 году был убран памятник Скорбящей матери, находившийся у братской могилы. После этого оттуда убрали всю советскую символику.

Ранее в Таллине лишили самостоятельности Центр русской культуры, передав его под управление организации «Котел культуры». Кроме того, учреждение переименовали в культурный центр «Мере».

Что думаешь? Оцени!
    Обсудить
    Последние новости

    Канцлер Германии пригрозил России, если встреча Путина и Зеленского не состоится. Что он пообещал и какой ответ из Москвы получил?

    Индия создаст свой «Железный купол» к 2035 году

    Раскрыта судьба пытавшегося спасти россиянку Наговицину немецкого альпиниста

    Юрист рассказала о праве всех россиянок подать в суд на Маркаряна

    Израиль возмутил Мерца

    В Эстонии раскопали братское захоронение советских солдат

    Трампа уличили в намерении прекратить поддержку Украины

    Президент Южной Кореи подарил Дональду Трампу ковбойскую шляпу с надписью про Америку

    Доктор Мясников назвал приводящую к ожирению безобидную привычку

    Фотографии россиянина с кораблями привели его в колонию

    Все новости
    РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальностиПравила применения рекомендательных технологийМини-игры
    © 1999–2025 ООО «Лента.Ру»
    Нашли опечатку? Нажмите
    Ctrl+Enter
    18+
    Лента добра деактивирована.
    Добро пожаловать в реальный мир.
    Все новости