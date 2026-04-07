В Москве сотрудников Красноярского театра срочно госпитализировали

Из-за отравления 28 сотрудников Красноярского театра в Москве отменили спектакль

В Театре Моссовета в Москве отменили спектакль из-за госпитализации сотрудников Красноярского театра. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на пресс-службу премии и фестиваля «Золотая маска».

По информации источника, в столичную больницу были срочно доставлены 28 человек. У всех диагностировано отравление, однако точная причина инцидента на данный момент неизвестна.

Постановка «Бой с тенью», запланированная на 6 апреля, в итоге была перенесена. Новая дата показа спектакля не сообщается.

