Реклама

Реклама. 12+. ООО «Единое Видео». VK Видео: vkvideo.ru
Соглашение: vkvideo.ru/legal/terms. VK - ВК. erid: 2RanynDT8xa.
Культура
ВсеКиноСериалыМузыкаКнигиИскусствоТеатр
10:01, 7 апреля 2026Культура

В Москве сотрудников Красноярского театра срочно госпитализировали

В Москве сотрудников Красноярского театра срочно госпитализировали
Андрей Шеньшаков

Фото: Сергей Коньков / Коммерсантъ

В Театре Моссовета в Москве отменили спектакль из-за госпитализации сотрудников Красноярского театра. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на пресс-службу премии и фестиваля «Золотая маска».

По информации источника, в столичную больницу были срочно доставлены 28 человек. У всех диагностировано отравление, однако точная причина инцидента на данный момент неизвестна.

Постановка «Бой с тенью», запланированная на 6 апреля, в итоге была перенесена. Новая дата показа спектакля не сообщается.

Ранее стало известно, что певица Лариса Долина примет участие в театральной постановке режиссера и адвоката Михаила Барщевского «Мечты Фемиды».

Что думаешь? Оцени!
    Обсудить
    РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSПравовая информацияМини-игры
    © 1999–2026 ООО «Лента.Ру»
    Нашли опечатку? Нажмите
    Ctrl+Enter
    18+
    Лента добра деактивирована.
    Добро пожаловать в реальный мир.
    Все новости
    На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
    Ok