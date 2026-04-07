В одной стране граждан попросили не заниматься публичным сексом на Пасху

В Гане глава Ассоциации священников Восточного региона попросила граждан воздержаться от публичного секса во время празднования Пасхи. Об этом сообщает Ghana Web.

Во время визита в район Кваху Окомфо Акосуа Дедеаа выразила обеспокоенность тем, что местные жители все чаще вступают в сексуальные отношения в публичных местах, особенно во время праздников. Дедеаа заявила, что рынки, школы, бары и улицы населенных пунктов не должны превращаться в центры аморального поведения. По словам духовного лидера, это особенно важно в период празднования Пасхи, когда на улицах много людей.

«Подобное поведение нарушает наши культурные и моральные устои и может привести к серьезным духовным последствиям, если его не пресечь», — заявила глава ассоциации.

Она также призвала лидеров общин и сотрудников полиции проявить особую бдительность в дни религиозного праздника.

