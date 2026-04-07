Реклама

Реклама. 12+. ООО «Единое Видео». VK Видео: vkvideo.ru
Соглашение: vkvideo.ru/legal/terms. VK - ВК. erid: 2RanynDT8xa.
Из жизни
ВсеЛюдиЗвериЕдаПроисшествияПерсоныСчастливчикиАномалии
04:01, 7 апреля 2026

В одной стране граждан попросили не заниматься публичным сексом на Пасху

Алиса Дмитриева (Редактор отдела «Из жизни»)

Фото: Gerhard Pettersson / Shutterstock / Fotodom

В Гане глава Ассоциации священников Восточного региона попросила граждан воздержаться от публичного секса во время празднования Пасхи. Об этом сообщает Ghana Web.

Во время визита в район Кваху Окомфо Акосуа Дедеаа выразила обеспокоенность тем, что местные жители все чаще вступают в сексуальные отношения в публичных местах, особенно во время праздников. Дедеаа заявила, что рынки, школы, бары и улицы населенных пунктов не должны превращаться в центры аморального поведения. По словам духовного лидера, это особенно важно в период празднования Пасхи, когда на улицах много людей.

«Подобное поведение нарушает наши культурные и моральные устои и может привести к серьезным духовным последствиям, если его не пресечь», — заявила глава ассоциации.

Она также призвала лидеров общин и сотрудников полиции проявить особую бдительность в дни религиозного праздника.

Ранее сообщалось, что в Малайзии мужчину и женщину арестовали за секс на надгробном камне. Их увидела среди могил посетительница кладбища.

Что думаешь? Оцени!
    Обсудить
    Последние новости

    Приговоренный к пожизненному заключению участник теракта в «Крокус Сити Холле» покончил с собой. Он не стал дожидаться апелляции

    Поклонская высказалась о Путине

    США сбросили 100 мощных бомб при спасении летчика в Иране

    Врач предупредил о рисках ставшей популярной процедуры по увеличению пениса

    ФБР назвало опасность китайских приложений

    Кайли Дженнер показала откровенные фото в честь Пасхи

    Убийство пенсионера раскрыли спустя 26 лет в российском регионе

    Россия вошла в топ-10 по поставкам необычного продукта

    В США предрекли попытки ряда стран наладить диалог с Ираном

    В одной стране граждан попросили не заниматься публичным сексом на Пасху

    Все новости
    РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSПравовая информацияМини-игры
    © 1999–2026 ООО «Лента.Ру»
    Нашли опечатку? Нажмите
    Ctrl+Enter
    18+
    Лента добра деактивирована.
    Добро пожаловать в реальный мир.
    Все новости
    На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
    Ok