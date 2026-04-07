В России оценили угрозу разворота Казахстана от страны

Депутат Калашников: Казахстан понимает выгоду от участия в ЕАЭС

Казахстан ведет себя достойно и работает в интересах своих граждан, заявил председатель комитета Госдумы по делам СНГ Леонид Калашников. В разговоре с «Лентой.ру» он оценил вероятность разворота Казахстана от России, сравнив страну с Арменией.

«Армения — суверенное государство, как и Казахстан, и они вправе выбирать те или иные рынки. Во-первых, любое объединение обязано заботиться о себе. Даже враждебный для нас Евросоюз не больно-то кого-то там принимает, ту же Турцию держат в предбаннике уже несколько десятков лет», — пояснил Калашников.

По словам депутата, решение идти в Европу приняли в парламенте Армении, однако на деле страну туда никто не зовет. «Мне не нравится этот подход: мы сегодня здесь посидели, завтра народ решил, мы упорхнули в другой союз, как сказал, например, [премьер-министр Армении Никол] Пашинян [президенту России Владимиру] Путину в открытую. Это несолидно, некрасиво», — подчеркнул Калашников.

При этом Казахстан никогда не пользовался подобной моделью поведения. Страна понимает экономические и политические выгоды от участия в едином союзе, отметил он. «Казахстан себя никогда так не вел. Он совершенно четко понимает все эти экономические и политические выгоды от участия в едином союзе [ЕАЭС]. Мы соседи, и мы друг друга дополняем», — добавил Калашников.

Ранее, 1 апреля, Никол Пашинян во время встречи с Владимиром Путиным сообщил причину неучастия Армении в Организации Договора о коллективной безопасности. По его словам, это происходит из-за невозможности объяснить гражданам страны причину отсутствия реакции объединения во время Карабахского кризиса.

Заместитель председателя комитета Госдумы по делам СНГ, евразийской интеграции и связям с соотечественниками Виктор Водолацкий заявил, что Армения хочет защититься от той ситуации, в которой оказалась Европа, когда отказалась от российских энергоносителей, и пытается теперь усидеть на двух стульях.