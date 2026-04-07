Депутат Колесник: Украина давно заслужила удар «Орешника»

Украина давно заслужила удар ракетным комплексом «Орешник», считает член комитета Госдумы по обороне Андрей Колесник. В беседе с «Лентой.ру» он заявил, что Киев должен ответить за свои преступления.

«Они давно "Орешника" заслужили, сам Бог велел получить "Орешник" за то, что они тут вытворяют. Я думаю, они уже достойны этого серьезного удара», — сказал Колесник.

По словам депутата, применение того или иного оружия боевого воздействия зависит от российского военного руководства.

«Удары по Новороссийску, потопление в Азовском море нашего "Волго-Балт 138" с зерном, гибель наших людей, налеты дронов через Прибалтику — такие вещи не прощаются», — подчеркнул Колесник.

Депутат также отметил, что Прибалтике тоже следует напрячься из-за того, что она пропускает украинские дроны.

Прибалтике тоже надо напрячься немножко за то, что она пропускает украинские дроны. Может быть, там и ее дроны потихонечку добавляют под шумок Андрей Колесник член комитета Госдумы по обороне

«Врагам России сейчас завидовать никак не приходится. Я думаю, европейцы тоже это скоро поймут, потому что их потихонечку в этот водоворот войны Зеленский втягивает, из которого выход только один — в сторону кладбища», — отметил Колесник.

По данным украинского Telegram-канала Insider UA, Вооруженные силы России могут нанести удар по Украине при помощи ракетного комплекса «Орешник» в ближайшее время. Речь идет об ударе по Киеву, Львову и Староконстантинову.

Бывший начальник отдела управления боевой подготовки Ракетных войск стратегического назначения России полковник Николай Шабалтас ранее рассказал, что «Орешник» не может перехватить ни одна система противовоздушной обороны из-за его огромной скорости.