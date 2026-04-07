09:59, 7 апреля 2026Авто

В России взлетели продажи машин ушедшего японского бренда

«Автостат»: В первом квартале 2026 года продажи Mazda в России взлетели в 14 раз
Вячеслав Агапов

Фото: Keystone Press Agency / Globallookpress.com

В первом квартале 2026 года продажи Mazda в России взлетели в 14 раз. Об этом сообщил глава агентства «Автостат» Сергей Целиков.

За три месяца на учет поставили 6802 новых машин ушедшего из страны японского бренда. Этот показатель на 129 процента превысил итоги января-марта 2025-го (488 штук).

«Mazda долгое время держалась на первом месте среди альтернативных брендов и только к концу квартала уступила лидерство на российском рынке бренду Toyota. Столь высокие результаты Mazda обеспечила единственная модель CX-5, на которую пришлось более 90 процентов регистраций. Счастливыми обладателями этого японского кроссовера китайской сборки стали 6183 россиянина», — отметил Целиков.

Выручка российской структуры японской Mazda — «Мазда мотор рус» — от реализации автомобилей по итогам 2025 года в России выросла почти в 17 раз — до 3,04 миллиарда рублей. Прошлый год стал для нее первым с 2022 года, когда продажи машин стали основной частью выручки. По информации источников газеты, предприятие реализует автомобили, поставляемые по параллельному импорту. На китайский автопром приходится 96 процентов всех автомобилей Mazda, поставляемых в Россию, отмечает Целиков.

