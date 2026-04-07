08:15, 7 апреля 2026

Из сборной Эритреи после выездного матча с Эсватини сбежало семь игроков
Владислав Уткин
В сборной одной африканской страны пропали футболисты. Об этом сообщает ВВС.

Из сборной Эритреи после выездного матча с Эсватини сбежало семь игроков. Несмотря на то, что поединок закончился победой эритрейцев со счетом 2:1, государственные СМИ не стали говорить об успехе команды из-за новости о пропаже игроков. Отмечается, что представитель Комиссии по спорту и культуре Эритреи разместил в своих социальных сетях фотографии команды, но на них были только те футболисты, которые после игры с Эсватини вернулись в Эритрею.

Это не первый случай с исчезновением игроков на выездных матчах в истории эритрейского футбола. В 2019 году семь игроков молодежной сборной страны пропали без вести после игры чемпионата Восточной Африки в Уганде. Четырьмя годами ранее десять футболистов взрослой команды отказались вернуться на родину, сыграв в гостях с Ботсваной, а в 2013-м правительство Уганды предоставило убежище 15 эритрейским футболистам врачу команды. Также известен случай, когда в 2009 году сборная Эритреи в полном составе, за исключением одного тренера и официального представителя, не вернулась из Кении.

Ранее пять футболисток женской сборной Ирана отказались возвращаться на родину из Австралии, где в начале марта они играли в Кубке Азии. Помимо того, девушки не стали петь гимн своей страны перед матчем турнира с Южной Кореей.

    Последние новости

    Объявлено о смерти учительницы после нападения российского подростка

    24-летний хоккеист починил выбитый на Олимпиаде зуб

    Россиянам напомнили о компенсации за испорченную реагентами обувь

    ЕС столкнулся с системным параличом

    Врач развеял самые распространенные мифы о женском теле

    Появились подробности о не выжившей после нападения школьника российской учительнице

    Обещающие помощь бойцам СВО сотрудники фирмы «Воин вправе» обманывали военных на миллионы

    Раскрыты новые iPhone

    Стал известен ответ Ирана на ультиматум Трампа

    Известная российская юмористка предсказала будущее Москвы

    Все новости
