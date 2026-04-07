Из сборной Эритреи после выездного матча с Эсватини сбежало семь игроков

В сборной одной африканской страны пропали футболисты. Об этом сообщает ВВС.

Из сборной Эритреи после выездного матча с Эсватини сбежало семь игроков. Несмотря на то, что поединок закончился победой эритрейцев со счетом 2:1, государственные СМИ не стали говорить об успехе команды из-за новости о пропаже игроков. Отмечается, что представитель Комиссии по спорту и культуре Эритреи разместил в своих социальных сетях фотографии команды, но на них были только те футболисты, которые после игры с Эсватини вернулись в Эритрею.

Это не первый случай с исчезновением игроков на выездных матчах в истории эритрейского футбола. В 2019 году семь игроков молодежной сборной страны пропали без вести после игры чемпионата Восточной Африки в Уганде. Четырьмя годами ранее десять футболистов взрослой команды отказались вернуться на родину, сыграв в гостях с Ботсваной, а в 2013-м правительство Уганды предоставило убежище 15 эритрейским футболистам врачу команды. Также известен случай, когда в 2009 году сборная Эритреи в полном составе, за исключением одного тренера и официального представителя, не вернулась из Кении.

Ранее пять футболисток женской сборной Ирана отказались возвращаться на родину из Австралии, где в начале марта они играли в Кубке Азии. Помимо того, девушки не стали петь гимн своей страны перед матчем турнира с Южной Кореей.