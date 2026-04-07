15:13, 7 апреля 2026

В США Трампа сравнили с Гитлером

В американском школьном учебнике Трампа сравнили с Гитлером
Виктория Кондратьева
Виктория Кондратьева (Редактор отдела «Мир»)

Фото: Evan Vucci / Reuters

В американском школьном учебнике президента США Дональда Трампа сравнили с лидером нацистской Германии Адольфом Гитлером. Об этом сообщает Newsweek.

Обозреватель New York Post и Fox News Кароль Маркович поделилась в социальной сети X страницей из учебника по политике США, который ей показала ее двоюродная сестра-подросток.

«Трамп идеологически похож на Гитлера, а [сенатор США] Берни Сандерс чуть левее от центра», — написала журналистка, прикрепив к публикации диаграмму из учебника.

Согласно учебнику, Трамп находится в правом верхнем углу политических координат — справа от Гитлера и чуть ниже него по уровню «авторитаризма». Среди авторитарных левых указаны бывшие руководители СССР и Кубы Иосиф Сталин и Фидель Кастро, а среди авторитарных правых — сенатор США от штата Техас Тед Круз, экс-премьер-министр Великобритании Маргарет Тэтчер, бывший президент США Барак Обама, экс-госсекретарь США Хиллари Клинтон и бывший президент США Джордж Буш-младший.

Американский миллиардер, создатель соцсети X Илон Маск также прокомментировал диаграмму из этого учебника. «Это безумие», — написал он.

Ранее профессор Международного университета Даффодил в Дакке (Бангладеш) Грег Саймонс также сравнил Трампа с Гитлером. Он отметил, что американский лидер ведет себя в иранском конфликте подобно лидеру нацистской Германии, который был воодушевлен своими победами в начале Второй мировой войны.

    Последние новости

    Трамп пригрозил уничтожением целой цивилизации в Иране

    В Елабуге возобновили производство машин российского бренда

    Вэнс сделал заявление об урегулировании на Украине

    Исколовший ножом свою учительницу российский школьник описал мотив словом «гнобила»

    Мусоровоз провалился в асфальт в российском городе и попал на видео

    Российские подразделения продвинулись в двух районах Сумской области

    Действующий в России МРОТ раскритиковали

    Мужчина получил в наследство 500 газонокосилок

    Энергетический кризис из-за войны на Ближнем Востоке назвали самым серьезным

    Иран пригрозил лишить США и их союзников нефти и газа на долгие годы

    Все новости
