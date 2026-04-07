10:08, 7 апреля 2026

В США в ситуации вокруг F-15E увидели аналогию с «Орлиным когтем»

Иван Потапов
Фото: U.S. Air Force / Handout / Reuters

В ситуации вокруг спасения двух членов экипажа истребителя F-15E, приведшей к большим потерям техники, можно увидеть аналогию с провальной операцией Eagle Claw («Орлиный коготь»), пишет обозреватель американского издания Aviation Week Брайан Эверстайн.

«Спасательная операция сильно напоминает печально известную провальную операцию Eagle Claw, также проведенную в Иране в апреле 1980 года, в ходе которой были потеряны восемь американских военнослужащих и были уничтожены несколько самолетов при попытке спасти сотрудников посольства, захваченных иранскими революционерами», — пишет автор.

Обозреватель отмечает, что операция Eagle Claw способствовала значительным изменениям в Вооруженных силах США, включая создание Объединенного командования специальных операций, предназначенного координировать действия вроде спасения летчиков F-15E.

Эверстайн напомнил, что Eagle Claw также привела к необходимости создания конвертоплана V-22 Osprey, позволяющего решать боевые задачи, которые по отдельности были недоступны ни самолету, ни вертолету. Автор затруднился ответить на вопрос о том, использовался ли V-22 Osprey в операции по спасению экипажа F-15E.

Ранее портал TWZ сообщил, что заявления иранских источников и появившиеся в сети снимки указывают на то, что американские военные организовали специальную операцию по спасению пилотов из сбитого двухместного истребителя F-15E в Иране.

Секретная операция США Eagle Claw по высвобождению 52 заложников из американского посольства в Тегеране началась 24 апреля 1980 года. Тогда с авианосца Nimitz в Аравийском море взлетели восемь вертолетов, на борту которых находились бойцы американского спецназа, в частности подразделения «Дельта». В соответствии с планом десантники должны были высадиться в пустыне за 80 километров от Тегерана и на грузовиках добраться до иранской столицы. Одновременно агентура ЦРУ должна была спровоцировать беспорядки в городе. По плану «Дельта» должна была взять штурмом здания, освободить заложников и доставить освобожденных к транспортным самолетам. На операцию отводилось несколько часов. 25 апреля президент США Джимми Картер объявил о ее провале.

