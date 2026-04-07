В США заявили о фатальных последствиях угроз Трампа Ирану

Конгрессмены от Демпартии Соединенных Штатов активно обсуждают идею об объявлении импичмента президенту страны Дональду Трампу после его слов об уничтожении Ирана. Об этом сообщает Axios со ссылкой на источники.
«Призывы к отстранению президента Трампа от должности среди демократов в Конгрессе достигли апогея», — сказано в статье.
По данным авторов статьи, политики рассматривают либо инициирование голосования по вопросу об импичменте, либо составление обращения к кабмину с призывом задействовать 25-ю поправку к Конституции США. Она позволяет отстранить главу государства от должности по недееспособности.
Ранее Трамп заявил, что вся иранская цивилизация может быть уничтожена в ближайшее время. Он призвал Иран согласиться с предложениями США и поставил дедлайн, который истекает 7 апреля в 20:00 (8 апреля 4:00 мск).
Уничтожение Ирана, если оно будет реализовано, может стать катастрофой для всего мира. К такому выводу пришел подполковник в отставке Дэниел Дэвис.