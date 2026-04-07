17:05, 7 апреля 2026

Вэнс назвал крайний срок для ответа Ирана на предложения Вашингтона

Виктория Кондратьева (Редактор отдела «Мир»)

Фото: Jonathan Ernst / Reuters

США ждут от Ирана ответа на свои предложения к вечеру вторника. Об этом в ходе совместной пресс-конференции с премьером Венгрии Виктором Орбаном по итогам переговоров заявил американский вице-президент Джей Ди Вэнс. Трансляция доступна на YouTube-канале Белого дома.

Политик подчеркнул, что теперь «мяч на иранской стороне», а ответ может быть как положительным, так и отрицательным. «Мы надеемся, что они дадут правильный ответ», — сказал он.

Вэнс добавил, что у Вашингтона «есть инструменты в арсенале», которые пока не применялись, но президент США Дональд Трамп может принять решение об их использовании.

Вице-президент уточнил, что США не будут наносить удары по энергетическим объектам Ирана до истечения установленного Трампом срока. При этом он отметил, что до крайнего срока предстоит провести еще много переговоров.

Ранее Трамп заявил, что уничтожит в Иране все электростанции и мосты. По его словам, такое развитие событий неизбежно случится, если Тегеран не согласится с требованиями открыть Ормузский пролив. «[Вернем в] каменный век, да», — сказал он.

