Реклама

Реклама. 12+. ООО «Единое Видео». VK Видео: vkvideo.ru
Соглашение: vkvideo.ru/legal/terms. VK - ВК. erid: 2RanynDT8xa.
Мир
ВсеПолитикаОбществоПроисшествияКонфликтыПреступность
16:18, 7 апреля 2026Мир

Вице-президент США раскрыл планы украинских спецслужб

Виктория Кондратьева (Редактор отдела «Мир»)

Фото: Bernadett Szabo / Reuters

Вашингтон обладает информацией, что украинские спецслужбы пытались повлиять на выборы в Венгрии и США. Об этом заявил вице-президент США Джей Ди Вэнс на совместной пресс-конференции с премьер-министром Венгрии Виктором Орбаном, трансляция доступна на YouTube-канале Белого дома.

«Нам определенно известно, что есть элементы внутри украинских спецслужб, которые пытались влиять на американские выборы, на венгерские выборы. Это просто то, что они делают», — подчеркнул Вэнс.

По словам политика, подобные действия со стороны Киева являются издержками украинской системы. Вэнс добавил, что часто напоминает себе, что Украина, «как и США, — очень сложная страна».

Ранее в ходе совместной с Орбаном пресс-конференции Вэнс заявил, что скорейшее урегулирование конфликта на Украине отвечает интересам всех сторон.

Что думаешь? Оцени!
    Обсудить
    РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSПравовая информацияМини-игры
    © 1999–2026 ООО «Лента.Ру»
    Нашли опечатку? Нажмите
    Ctrl+Enter
    18+
    Лента добра деактивирована.
    Добро пожаловать в реальный мир.
    Все новости
    На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
    Ok