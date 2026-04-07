Вэнс: Украинские спецслужбы пытались повлиять на выборы в Венгрии и США

Вашингтон обладает информацией, что украинские спецслужбы пытались повлиять на выборы в Венгрии и США. Об этом заявил вице-президент США Джей Ди Вэнс на совместной пресс-конференции с премьер-министром Венгрии Виктором Орбаном, трансляция доступна на YouTube-канале Белого дома.

«Нам определенно известно, что есть элементы внутри украинских спецслужб, которые пытались влиять на американские выборы, на венгерские выборы. Это просто то, что они делают», — подчеркнул Вэнс.

По словам политика, подобные действия со стороны Киева являются издержками украинской системы. Вэнс добавил, что часто напоминает себе, что Украина, «как и США, — очень сложная страна».

Ранее в ходе совместной с Орбаном пресс-конференции Вэнс заявил, что скорейшее урегулирование конфликта на Украине отвечает интересам всех сторон.