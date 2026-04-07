Бывший СССР
08:16, 7 апреля 2026

ВС России окружили с двух сторон ключевой пункт обороны ВСУ под Краматорском

Глеб Палехов (редактор отдела БСССР)

Фото: Алексей Майшев / РИА Новости

Российские войска окружили подразделения Вооруженных сил Украины (ВСУ) в Рай-Александровке, ключевой для обороны Краматорска, сразу с двух сторон. Об этом в беседе с ТАСС сообщает военный эксперт Андрей Марочко.

«Идет два основных удара со стороны наших войск. Во-первых, с северо-востока от населенного пункта. Наши военнослужащие продвигаются с Кривой Луки. Также идет продвижение с юго-востока — это населенный пункт Никифоровка», — заявил эксперт.

Он добавил, что российские войска уже подошли вплотную к позициям ВСУ в Рай-Александровке.

Ранее глава Донецкой народной республики Денис Пушилин рассказал о важности населенного пункта для региона. По его словам, взятие под контроль Рай-Александровки поможет решить вопрос водоснабжения Донецка.

    Последние новости

    Объявлено о смерти учительницы после нападения российского подростка

    24-летний хоккеист починил выбитый на Олимпиаде зуб

    Россиянам напомнили о компенсации за испорченную реагентами обувь

    ЕС столкнулся с системным параличом

    Врач развеял самые распространенные мифы о женском теле

    Появились подробности о не выжившей после нападения школьника российской учительнице

    Обещающие помощь бойцам СВО сотрудники фирмы «Воин вправе» обманывали военных на миллионы

    Раскрыты новые iPhone

    Стал известен ответ Ирана на ультиматум Трампа

    Известная российская юмористка предсказала будущее Москвы

    Все новости
