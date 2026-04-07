ВС России окружили с двух сторон ключевой пункт обороны ВСУ под Краматорском

Марочко: ВС России окружили ВСУ в Рай-Александровке сразу с двух сторон

Российские войска окружили подразделения Вооруженных сил Украины (ВСУ) в Рай-Александровке, ключевой для обороны Краматорска, сразу с двух сторон. Об этом в беседе с ТАСС сообщает военный эксперт Андрей Марочко.

«Идет два основных удара со стороны наших войск. Во-первых, с северо-востока от населенного пункта. Наши военнослужащие продвигаются с Кривой Луки. Также идет продвижение с юго-востока — это населенный пункт Никифоровка», — заявил эксперт.

Он добавил, что российские войска уже подошли вплотную к позициям ВСУ в Рай-Александровке.

Ранее глава Донецкой народной республики Денис Пушилин рассказал о важности населенного пункта для региона. По его словам, взятие под контроль Рай-Александровки поможет решить вопрос водоснабжения Донецка.

