16:23, 24 февраля 2026Бывший СССР

Стало известно о боях на окраинах Святогорска в ДНР

Пушилин в эфире «Соловьев.Live»: ВС РФ ведут бои на окраинах Святогорска в ДНР
Варвара Кошечкина
Варвара Кошечкина (редактор отдела оперативной информации)

Фото: Евгений Биятов / РИА Новости

Российские военные ведут боевые действия на окраинах Святогорска на севере Донецкой народной республики (ДНР). Об этом в эфире «Соловьев Live» заявил глава региона Денис Пушилин.

«Мы наблюдаем очень внимательно. Видите, и на окраинах Святогорска боевые действия, и Рай-Александровка — населенный пункт, который для нас важен сейчас в плане водообеспечения», — сказал Пушилин.

По словам главы республики, продвижение на севере ДНР приближает решение проблемы водоснабжения региона, которое нарушил Киев. Пушилин отметил, что «не за горами» освобождение Славянска, контроль над которым позволит обеспечить работу канала Северский Донец — Донбасс.

Ранее сообщалось, что российские военные нанесли удар трехтонными авиабомбами по пункту временной дислокации 100-й отдельной механизированной бригады Вооруженных сил Украины.

