РИА Новости: Провал Украины в ДНР обернулся для комбрига морпехов последствиями

Комбрига 35-й бригады Вооруженных сил Украины (ВСУ), полковника Алексея Булахова понизили до командира полка. Причиной стали большие потери в Донецкой народной республике (ДНР), о чем журналистам РИА Новости рассказали источники в российских силовых структурах.

Как отмечается, отдельная бригада украинской морской пехоты из-за больших потерь в ДНР ушла на восстановление. Булахова сняли и поставили на нижестоящую должность. Оказалось, что новый командир тоже не справился с ситуацией.

По данным собеседника, чистки в бригаде связаны с потерями под Красноармейском. Морпехи были там более года — их вывели в тыл в феврале 2026-го года. «И вот за бездарное командование бригадой Булахов был понижен до командира 426-го полка беспилотных систем ВСУ», — сообщил источник.

Полковник уже известен махинациями с военной ипотекой в 2018 году, добавляет агентство. Он был пойман на разворовывании гуманитарной помощи со времен конфликта на юго-востоке Украины 2014 года и с началом СВО.

Ранее стало известно, что отстраненный за потери украинский полковник Алексей Шум задумался о бегстве в США. Там у него живет семья, которую он перевез еще в 2015 году.

