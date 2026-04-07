Бывший СССР
ВсеПрибалтикаУкраинаБелоруссияМолдавияЗакавказьеСредняя Азия
04:57, 7 апреля 2026

ВСУ начали проводить чистки из-за провала в ДНР

Андрей Прокопьев (ночной линейный редактор)

Фото: Shannon Stapleton / Reuters

Комбрига 35-й бригады Вооруженных сил Украины (ВСУ), полковника Алексея Булахова понизили до командира полка. Причиной стали большие потери в Донецкой народной республике (ДНР), о чем журналистам РИА Новости рассказали источники в российских силовых структурах.

Как отмечается, отдельная бригада украинской морской пехоты из-за больших потерь в ДНР ушла на восстановление. Булахова сняли и поставили на нижестоящую должность. Оказалось, что новый командир тоже не справился с ситуацией.

По данным собеседника, чистки в бригаде связаны с потерями под Красноармейском. Морпехи были там более года — их вывели в тыл в феврале 2026-го года. «И вот за бездарное командование бригадой Булахов был понижен до командира 426-го полка беспилотных систем ВСУ», — сообщил источник.

Полковник уже известен махинациями с военной ипотекой в 2018 году, добавляет агентство. Он был пойман на разворовывании гуманитарной помощи со времен конфликта на юго-востоке Украины 2014 года и с началом СВО.

Ранее стало известно, что отстраненный за потери украинский полковник Алексей Шум задумался о бегстве в США. Там у него живет семья, которую он перевез еще в 2015 году.

Что думаешь? Оцени!
    Обсудить
    РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSПравовая информацияМини-игры
    © 1999–2026 ООО «Лента.Ру»
    Нашли опечатку? Нажмите
    Ctrl+Enter
    18+
    Лента добра деактивирована.
    Добро пожаловать в реальный мир.
    Все новости
    На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
    Ok