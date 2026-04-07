14:45, 7 апреля 2026

Выдача кредитов населению в России взлетела

Платон Щукин (Редактор отдела «Экономика»)

Фото: Александр Манзюк / Коммерсантъ

По итогам марта объем выданных в России розничных кредитов достиг 926 миллиардов рублей, что в полтора раза больше, чем годом ранее, и на 24 процента лучше, чем в феврале. Об этом со ссылкой на данные Frank RG сообщает «Коммерсантъ».

Рост затронул все сегменты — от кредитов наличными до ипотеки. Сильнее всего прибавили автокредиты — на 48 процентов в денежном выражении, до 172 миллиардов рублей, и на 47 процентов в количественном, до 111 тысяч заявлений. Большей частью россияне обращались за кредитами на подержанную технику.

На кредиты наличными пришлось 405 миллиардов рублей (2,1 миллиона кредитов), что стало рекордом с октября 2024 года. Ипотека превысила уровень прошлого года на 31 процент, достигнув показателя 326 миллиардов рублей. На такой результат повлияло как увеличившееся число заявок, так и рост среднего размера кредита.

В сегменте POS-кредитования улучшение заметили впервые за два месяца. В марте число таких кредитов достигло 379 тысяч, что почти в полтора раза лучше, чем в феврале, а в денежном выражении рост составил 28 процентов (23,4 миллиарда рублей).

Ранее компания «Дом.РФ» сообщила, что по итогам первого квартала 2026 года выдача ипотеки в годовом выражении выросла на 70 процентов.

