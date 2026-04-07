Вытолкнутая пассажиром из поезда российская проводница описала момент нападения

Пострадавшая проводница: Пассажир вытолкнул из вагона поезда без единого слова

Проводница поезда Челябинск — Петербург, которую пассажир вытолкнул из вагона на пути, описала момент нападения на нее. Россиянка отметила, что мужчина сделал это без единого слова, уже лежа с травмами, она заметила блестящий предмет в его руках. Женщина подумала, что это был нож, в действительности пассажир вооружился чайной ложкой. Об этом стало известно «Фонтанке».

Женщина отметила, что это был ее первый самостоятельный рейс. После случившегося у женщины выявили компрессионный перелом позвоночника, перелом лучевой кости правой руки и сотрясение мозга. По прогнозам врачей, пациентке придется лежать как минимум два месяца. В период реабилитации она начнет учиться заново ходить.

Проводница подчеркнула, что все произошло во время остановки на станции Поназырево. «Без платформы мы не опускаем ступеньки, но я просто открыла двери и понаблюдала за составом. Я не обязана была это делать, но решила посмотреть на локомотив. У нас бывают всякие нештатные ситуации, я посчитала нужным проконтролировать обстановку», — поделилась женщина. В этот момент со спины к ней подошел пассажир и совершил толчок. Россиянка призналась, что даже не успела никак среагировать. Женщина полетела с высоты примерно полутора метров, еще на столько же отлетела от вагона на насыпь из щебня.

Она отметила, что до инцидента пассажир вел себя нормально. Уже позже он стал угрожать начальнику поезда той самой чайной ложкой.

До этого сообщалось, что мужчину, который вытолкнул проводницу из вагона поезда, передали полиции. В отношении россиянина возбудили уголовное дело.