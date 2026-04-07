Желающим продать старые дачи россиянам предсказали трудности

Продажа загородных домов и дач в Подмосковье и соседних областях стала затягиваться на полгода-год, особенно сложно их будет продать в 2026 году. Об этом сообщает РИА Новости.

Раньше такие объекты уходили за несколько месяцев, рассказали риелторы. В настоящее время наибольшим спросом пользуются дачи, которые находятся в радиусе до 30 километров от МКАД с удобным подъездом на автотранспорте или недалеко от железнодорожных станций.

Дольше всего в продаже остаются дома с плохой транспортной доступностью, отсутствием инфраструктуры и проблемами с коммуникациями. Поэтому владельцам таких объектов предложили давать скидку в 30 процентов.

Старые дачи для сезонного проживания, которые строились в 50–90-х годах, продать будет достаточно сложно. Интерес у покупателей такой недвижимости заключается именно в земельном участке — так что дом, скорее всего, пойдет под снос. Для более быстрой продажи рекомендуется давать скидку покупателю на стоимость сноса. Размер скидки зависит от того, деревянный или кирпичный дом, от его размера.

Покупателей отпугивают неузаконенные пристройки, спорные границы участка, наличие обременений, арестов или других юридических сложностей. Продавцу рекомендовали заранее подготовить максимум информации о доме — по коммуникациям, расходам, документам и подъезду. Так потенциальный покупатель сможет избавиться от сомнений и быстрее принять решение.

Ранее в России было запущено серийное изготовление и применение алюминиевой металлочерепицы, которая является одним из самых востребованных кровельных материалов для индивидуального жилищного и промышленного строительства.