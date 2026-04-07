15:28, 7 апреля 2026Экономика

Жители российского региона пожаловались на дороги с дырами

Жители Приморья пожаловались на разбитые дороги
Елизавета Городищева
Елизавета Городищева

Кадр: Telegram-канал Amur Mash

Жители села в Приморье пожаловались на дороги с дырами, сообщает Telegram-канал Amur Mash.

Речь идет о селе Марково Лесозаводского округа. Местные жители рассказали, что просят власти заделать дыры в дороге, и даже не надеются на асфальтовое покрытие. Жители обращались и в прокуратуру, после чего в 2025 году суд обязал администрацию навести порядок.

Однако спустя год ситуация не изменилась — дорога все также находится в плачевном состоянии.

Ранее жители поселка Дубровного в Вольском районе Саратовской области, записавшие рэп-обращение для президента России Владимира Путина, пожаловались на ухудшившуюся после ремонта дорогу. По словам одной из жительниц, она не смогла подъехать к собственному дому.

    Последние новости

    Трамп пригрозил уничтожением целой цивилизации в Иране

    В Елабуге возобновили производство машин российского бренда

    Вэнс сделал заявление об урегулировании на Украине

    Исколовший ножом свою учительницу российский школьник описал мотив словом «гнобила»

    Мусоровоз провалился в асфальт в российском городе и попал на видео

    Российские подразделения продвинулись в двух районах Сумской области

    Действующий в России МРОТ раскритиковали

    Мужчина получил в наследство 500 газонокосилок

    Энергетический кризис из-за войны на Ближнем Востоке назвали самым серьезным

    Иран пригрозил лишить США и их союзников нефти и газа на долгие годы

    Все новости
