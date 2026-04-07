Жители российского региона пожаловались на дороги с дырами

Жители Приморья пожаловались на разбитые дороги

Жители села в Приморье пожаловались на дороги с дырами, сообщает Telegram-канал Amur Mash.

Речь идет о селе Марково Лесозаводского округа. Местные жители рассказали, что просят власти заделать дыры в дороге, и даже не надеются на асфальтовое покрытие. Жители обращались и в прокуратуру, после чего в 2025 году суд обязал администрацию навести порядок.

Однако спустя год ситуация не изменилась — дорога все также находится в плачевном состоянии.

Ранее жители поселка Дубровного в Вольском районе Саратовской области, записавшие рэп-обращение для президента России Владимира Путина, пожаловались на ухудшившуюся после ремонта дорогу. По словам одной из жительниц, она не смогла подъехать к собственному дому.