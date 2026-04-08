Девушка вышла замуж за миллионера вдвое старше и получит в наследство три миллиарда рублей

В Китае миллионер завещал 3,5 миллиарда рублей жене, которая вдвое моложе него

В Китае неизлечимо больной миллионер завещал все состояние молодой жене, оставив без наследства бывшую супругу и детей от первого брака. Об этом сообщает издание South China Morning Post.

Предприниматель Хоу познакомился с девушкой по имени Лиюань более десяти лет назад. В то время ему было 49 лет, а ей — 21 год, она работала помощником бухгалтера в его компании. Он начал ухаживать за ней, делал дорогие подарки и водил по ресторанам. Спустя два года они поженились. Сейчас у них растет пятилетний сын.

В 2025 году у Хоу диагностировали неоперабельный рак легких. Недоброжелатели в соцсетях писали, что теперь Лиюань бросит мужа, который вдвое старше нее, однако этого не произошло. Она ухаживала за ним во время болезни и курсов химиотерапии. После этого Хоу переписал завещание в ее пользу. Лиюань получит все его состояние — около 300 миллионов юаней (3,5 миллиарда рублей).

Ранее сообщалось, что гонконгский киномагнат Чарльз Хен вычеркнул сыновей из завещания и оставил состояние невестке — тайваньской актрисе Би Хейден, которая, по его мнению, умеет распоряжаться деньгами.