Реклама

Реклама. 12+. ООО «Единое Видео». VK Видео: vkvideo.ru
Соглашение: vkvideo.ru/legal/terms. VK - ВК. erid: 2RanynDT8xa.
Из жизни
ВсеЛюдиЗвериЕдаПроисшествияПерсоныСчастливчикиАномалии
09:06, 8 апреля 2026

Девушка вышла замуж за миллионера вдвое старше и получит в наследство три миллиарда рублей

В Китае миллионер завещал 3,5 миллиарда рублей жене, которая вдвое моложе него
Олег Парамонов
Олег Парамонов

Фото: Beliakina Ekaterina / Shutterstock / Fotodom

В Китае неизлечимо больной миллионер завещал все состояние молодой жене, оставив без наследства бывшую супругу и детей от первого брака. Об этом сообщает издание South China Morning Post.

Предприниматель Хоу познакомился с девушкой по имени Лиюань более десяти лет назад. В то время ему было 49 лет, а ей — 21 год, она работала помощником бухгалтера в его компании. Он начал ухаживать за ней, делал дорогие подарки и водил по ресторанам. Спустя два года они поженились. Сейчас у них растет пятилетний сын.

В 2025 году у Хоу диагностировали неоперабельный рак легких. Недоброжелатели в соцсетях писали, что теперь Лиюань бросит мужа, который вдвое старше нее, однако этого не произошло. Она ухаживала за ним во время болезни и курсов химиотерапии. После этого Хоу переписал завещание в ее пользу. Лиюань получит все его состояние — около 300 миллионов юаней (3,5 миллиарда рублей).

Ранее сообщалось, что гонконгский киномагнат Чарльз Хен вычеркнул сыновей из завещания и оставил состояние невестке — тайваньской актрисе Би Хейден, которая, по его мнению, умеет распоряжаться деньгами.

Что думаешь? Оцени!
    Обсудить
    Последние новости

    Раскрыты принятые Трампом требования Ирана

    К «Тотальному диктанту» в российском регионе присоединятся необычные участники

    Россиянка согласилась отправить брата на СВО за 30 миллионов рублей

    Россиянам заявили о переносе выходного в честь Дня Победы

    Раскрыты причины прорыва дамбы в Дагестане

    Двухлетний мальчик откопал человеческие останки на пляже

    Названы цели ударов под Харьковом

    Производство еды во всем мире оказалось под угрозой

    Названы самые выгодные направления для путешествий по России на майские

    Продавец российских автомобилей потерпел миллиардные убытки

    Все новости
    РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSПравовая информацияМини-игры
    © 1999–2026 ООО «Лента.Ру»
    Нашли опечатку? Нажмите
    Ctrl+Enter
    18+
    Лента добра деактивирована.
    Добро пожаловать в реальный мир.
    Все новости
    На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
    Ok