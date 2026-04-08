Аксенов жестко высказался о наказании для обвиненной в координации ударов ВСУ крымчанки

Глава Крыма Аксенов призвал к жесткому наказанию для работавшей на ГУР крымчанки

Обвиненная в работе на Главное управление разведки (ГУР) Украины и координации ударов Вооруженных сил Украины (ВСУ) крымчанка должна понести максимально жесткое наказание. К этому призвал глава Крыма Сергей Аксенов.

Аксенов назвал еще не приговоренную судом женщину «нелюдью» и поблагодарил «чекистов» за эффективную работу.

«Считаю, что наказание для предателей и шпионов, для таких, как эта нелюдь, должно быть не только неотвратимым, но и максимально жестким», — высказался в блоге он.

Ранее сообщалось, что задержанная россиянка по заданию ГУР приехала в район Крымского моста. Оттуда она, как утверждается, координировала удар ВСУ по грузовому железнодорожному парому в порту «Кавказ». Центр общественных связей ФСБ заявил, что крымчанка признала вину.