Реклама

Реклама. 12+. ООО «Единое Видео». VK Видео: vkvideo.ru
Соглашение: vkvideo.ru/legal/terms. VK - ВК. erid: 2RanynDT8xa.
Экономика
ВсеГосэкономикаБизнесРынкиКапиталСоциальная сфераНедвижимостьГородская средаКлимат и экологияДеловой климат
16:48, 8 апреля 2026Экономика

Акции мировых энергогигантов резко упали после перемирия Ирана и США

Акции BP, ⁠Shell, Eni, TotalEnergies и Repsol упали после перемирия Ирана и США
Анатолий Акулов (редактор)

Фото: Andrea Comas / Reuters

Акции ведущих европейских энерогигантов заметно упали в цене после объявленного Ираном и США перемирия на Ближнем Востоке. Об этом сообщает Reuters со ссылкой на биржевые данные.

Ценные бумаги BP, ⁠Shell, Eni, TotalEnergies и Repsol в ходе торгов в среду, 8 апреля, в моменте теряли в стоимости 4,7-6,6 процента. Акции Equinor, в свою очередь, подешевели на 9,5 процента, Var Energi — на 12 процентов, а Aker BP — на 8,8 процента. Подобная тенденция была во многом продиктована падением цен на энергоресурсы.

Противоположная динамика наблюдалась в авиационном секторе. Акции ряда отраслевых компаний, напротив, заметно прибавили в стоимости на фоне разблокировки Ормузского пролива и перспектив возобновления экспорта авиакеросина с Ближнего Востока. Ценные бумаги United Airlines, Delta Air Lines и American Airlines выросли более чем на 11,5 процента.

Несмотря на объявленное накануне перемирие, ряд экспертов сомневается, что режим прекращения огня в регионе сохранится надолго. Требования Ирана и США друг к другу являются взаимоисключающими и вряд ли приведут к полноценному миру на Ближнем Востоке, отмечал экономист Евгений Коган. На этом фоне он не исключил очередной эскалации в регионе в обозримом будущем. Это может вновь подтолкнуть цены на энергоносители вверх, что сыграет на руку ведущим нефтегазовым компаниям.

Что думаешь? Оцени!
    Обсудить
    РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSПравовая информацияМини-игры
    © 1999–2026 ООО «Лента.Ру»
    Нашли опечатку? Нажмите
    Ctrl+Enter
    18+
    Лента добра деактивирована.
    Добро пожаловать в реальный мир.
    Все новости
    На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
    Ok