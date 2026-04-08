Перспективы цен на нефть после перемирия Ирана и США оценили

14:06, 8 апреля 2026Экономика

Аналитик Коган: Цена нефти упадет до 80-85 долларов после перемирия Ирана и США
Анатолий Акулов (редактор)

Фото: Lucy Nicholson / Reuters

Биржевая стоимость эталонной североморской марки нефти Brent стабилизируется в районе 80-85 долларов за баррель после двухнедельного перемирия Ирана и США. Такой прогноз дал экономист Евгений Коган, его слова приводит «Ридус».

Ожидать более резкого падения сырьевых котировок в среднесрочной перспективе не стоит, пояснил аналитик. Объявленное перемирие продлится недолго, а взаимоисключающие требования Ирана и США друг к другу вряд ли приведут к полноценному миру на Ближнем Востоке, объяснил Коган.

На этом фоне цены на нефть вряд ли упадут до довоенных значений. Достижение коридора 50-60 долларов за баррель представляется маловероятным сценарием, констатировал экономист. «С очень большой вероятностью будет продолжение конфликта в том или ином виде», — заключил эксперт.

Ранее схожий прогноз дал экономист Игорь Юшков. Он полагает, что в обозримом будущем мировые цены на нефть не вернутся к докризисным уровням. Сохранение высокого спроса на сырье на фоне ограниченного предложения, отметил эксперт, будет удерживать сырьевые котировки на относительно высоком уровне.

