Александр Емельяненко пожаловался на сложности с поиском невесты

Александр Емельяненко: Сейчас сложно найти невесту

Российский боец смешанного стиля (ММА) Александр Емельяненко рассказал о сложностях с поиском невесты. Об этом сообщает Sport24.

По словам спортсмена, девушки его часто узнают при знакомстве. «Они смотрят не на мои жизненные качества и чувства. Они смотрят на мой карман. У меня есть имя. Если бы я был не Емельяненко, а обычным парнем, то они бы даже не посмотрели в мою сторону», — заявил Емельяненко.

В декабре прошлого года Емельяненко заявил, что развелся с женой Полиной. Супруги состояли в браке с 2015 по 2018 год, после чего подали на развод. Впоследствии они возобновили отношения и в октябре 2022 года вновь поженились.

В активе 44-летнего Емельяненко 41 поединок в ММА, он одержал 30 побед и потерпел 10 поражений. Еще один бой с его участием завершился вничью.