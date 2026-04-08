Реклама

Реклама. 12+. ООО «Единое Видео». VK Видео: vkvideo.ru
Соглашение: vkvideo.ru/legal/terms. VK - ВК. erid: 2RanynDT8xa.
Новости спорта
ВсеОлимпиадаСтавкиФутболБокс и ММАЗимние видыЛетние видыХоккейАвтоспортЗОЖ и фитнес
19:48, 8 апреля 2026Спорт

Александр Емельяненко пожаловался на сложности с поиском невесты

Алексей Гусев
Фото: Артур Лебедев / РИА Новости

Российский боец смешанного стиля (ММА) Александр Емельяненко рассказал о сложностях с поиском невесты. Об этом сообщает Sport24.

По словам спортсмена, девушки его часто узнают при знакомстве. «Они смотрят не на мои жизненные качества и чувства. Они смотрят на мой карман. У меня есть имя. Если бы я был не Емельяненко, а обычным парнем, то они бы даже не посмотрели в мою сторону», — заявил Емельяненко.

В декабре прошлого года Емельяненко заявил, что развелся с женой Полиной. Супруги состояли в браке с 2015 по 2018 год, после чего подали на развод. Впоследствии они возобновили отношения и в октябре 2022 года вновь поженились.

В активе 44-летнего Емельяненко 41 поединок в ММА, он одержал 30 побед и потерпел 10 поражений. Еще один бой с его участием завершился вничью.

Что думаешь? Оцени!
    Обсудить
    РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSПравовая информацияМини-игры
    © 1999–2026 ООО «Лента.Ру»
    Нашли опечатку? Нажмите
    Ctrl+Enter
    18+
    Лента добра деактивирована.
    Добро пожаловать в реальный мир.
    Все новости
    На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
    Ok