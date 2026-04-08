Реклама

Реклама. 12+. ООО «Единое Видео». VK Видео: vkvideo.ru
Соглашение: vkvideo.ru/legal/terms. VK - ВК. erid: 2RanynDT8xa.
Экономика
ВсеГосэкономикаБизнесРынкиКапиталСоциальная сфераНедвижимостьГородская средаКлимат и экологияДеловой климат
08:37, 8 апреля 2026

Азиатский союзник США нарастил импорт российского алюминия

Кирилл Луцюк

Фото: Илья Наймушин / РИА Новости

Республика Корея не стала отказываться от российского алюминия, заявил посол РФ в Сеуле Георгий Зиновьев. Его процитировало ТАСС.

По его словам, импорт этого металла осуществляется в рамках долгосрочных контрактов, заключенных между российскими и южнокорейскими компаниями. Дипломат уточнил, что с 2020 года имеет место тенденция наращивания поставок российского алюминия в Южную Корею. Речь идет как о денежном, так и о натуральном выражениях. Например, в 2025 году объемы импорта оценивались в 483 тысячи тонн, или в 1,3 миллиарда долларов.

Несмотря на ослабление санкций США против российской нефти, Южная Корея воздержалась от того, чтобы покупать у Москвы этот энергоноситель. Вместо этого, поставки осуществляются из 17 стран, в числе которых США, Саудовская Аравия, ОАЭ, Бразилия и Канада.

По прогнозам в 2026 году дефицит алюминия может составить примерно 1,56-2,34 миллиона тонн, при спросе на уровне 78 миллионов тонн.

Что думаешь? Оцени!
    Обсудить
    Последние новости

    В Иране высмеяли Зеленского после его обращения

    Раскрыта причина поездок покинувшей Россию Литвиновой в Москву

    ВСУ оставили без пополнения бригаду под Сумами

    Президент постсоветской страны высказался о перемирии США и Ирана

    В СПЧ порассуждали о судьбе российского археолога после экстрадиции на Украину

    Азиатский союзник США нарастил импорт российского алюминия

    Российские медики «перезапустили» сердце бессознательного мужчины по телефону

    Россиянам предсказали возвращение заморозков в мае

    Людям старше 60 лет подсказали удобные позы для секса

    Россиянка описала туалеты в Китае фразой «запах такой, что глаза начинает щипать»

    Все новости
    РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSПравовая информацияМини-игры
    © 1999–2026 ООО «Лента.Ру»
    Нашли опечатку? Нажмите
    Ctrl+Enter
    18+
    Лента добра деактивирована.
    Добро пожаловать в реальный мир.
    Все новости
    На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
    Ok