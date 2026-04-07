12:01, 7 апреля 2026Экономика

Одна из самых развитых экономик мира не стала покупать нефть у России

Минторгпром Кореи: России нет в списке 17 поставщиков нефти в республику
Кирилл Луцюк

Фото: LiteHeavy / Shutterstock / Fotodom

Южная Корея пока воздерживается от того, чтобы импортировать российскую нефть, несмотря на имеющуюся для этого возможность в виде временного снятия санкций США. Это заявление министерства торговли, промышленности и ресурсов азиатской страны процитировало ТАСС.

Отмечается, что кризис поставок энергоносителей, вызванный блокировкой Ормузского пролива, вынудил Корею искать альтернативных поставщиков в 17 странах. Речь, в частности, идет о США, Саудовской Аравии, ОАЭ, Бразилии и Канаде. Россия в этом перечне отсутствует.

В министерстве подчеркнули, что в настоящее время ни одна корейская компания не импортировала и не заказывала российскую нефть. Последний раз такое имело место в апреле 2022 года.

До этого президент Южной Кореи Ли Чжэ Мен призвал граждан «экономить каждую каплю топлива», так как события на Ближнем Востоке создали для его страны одну из самых серьезных угроз за последние десятилетия.

Известно также, что одна из крупнейших в мире химических компаний, южнокорейская LG Chem, решила импортировать из России 27 тысяч тонн нафты (она же лигроин — добавка, используемая при производстве бензина).

    Последние новости

    Одна из самых развитых экономик мира не стала покупать нефть у России

    Бывшая невеста Лепса показала на камеру интимный момент с новым возлюбленным

    Названа причина быстрого ослабления защиты кишечника

    Китай разогнал цены на рыбу в России

    Россия начала помогать соседней стране расследовать геноцид

    Орбан рассказал Путину сказку

    Россиян предупредили о новой схеме мошенничества с вирусом

    Бузова эмоционально отреагировала на беременность сестры

    В способности Трампа вывести США из НАТО усомнились

    Молодой рыбак в трусах спас запутавшуюся в леске акулу-людоеда

    Все новости
