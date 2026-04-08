Потерявший миллионы рублей победитель шоу стал бездомным

Победитель шоу «Остров любви» Джек Финчем стал бездомным

Победитель популярного британского реалити-шоу «Остров любви» (Love Island) Джек Финчем, потерявший миллионы рублей, признался, что стал бездомным. Его слова приводит Daily Mail.

Финчем рассказал, что в начале года попал в реабилитационный центр из-за проблем с алкоголем и наркотиками. После выхода он некоторое время жил со знакомым, но в итоге у них ничего не сложилось. Затем победитель шоу обратился за поддержкой к близким, но те отказались ему помочь. В результате он оказался на улице.

«Если кому-то интересно, где я, я сейчас живу в отеле с собакой. Я собираюсь эмоционально перезагрузиться и подумать, что мне делать и где я хочу жить», — заявил Финчем и добавил, что его жизнь стала «хуже уже некуда». Он отметил, что хотел бы вернуться на телевидение.

Ранее стало известно, что Финчем потерял более миллиона фунтов стерлингов (примерно 103 миллиона рублей). По словам победителя «Острова любви», он лишился денег «в погоне за ненужными вещами».

Джек Финчем был участником четвертого сезона «Острова любви», транслировавшегося на канале ITV в 2018 году. На проекте он начал строить отношения с Дани Дайер, вместе они одержали победу в шоу.