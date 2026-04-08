Силовые структуры
08:48, 8 апреля 2026

Бывший полицейский отдал два «Мерседеса» России

Суд в Новосибирске обратил в доход РФ два «Мерседеса» экс-полицейского Фетисова
Олеся Мицкевич (Редактор отдела «Силовые структуры»)

Фото: Роман Яровицын / Коммерсантъ

Суд в Новосибирске обратил в доход государства имущество бывшего полицейского Дениса Фетисова, который был задержан по коррупционному делу около трех лет назад. Об этом «Ленте.ру» сообщили в пресс-службе судов общей юрисдикции Новосибирской области.

Речь идет об автомобилях Mercedes-Benz GLE 400 4MATIC, 2016 года выпуска, и Mercedes-Benz ML350 4MATIC, 2012 года выпуска. Оба машины экс-полицейский приобрел, когда занимал должность начальника отделения в службе экономической безопасности и противодействия коррупции (ОЭБиПК) Ленинского района. Суд посчитал, что они с женой не могли купить «Мерседесы» на официальные доходы.

Денис Фетисов вместе с другими высокопоставленными полицейскими из ОЭБиПК был задержан в сентябре 2023 года. Предварительно, их дело связано с сетью нелегальных казино в Новосибирске.

    Последние новости

    В Иране высмеяли Зеленского после его обращения

    Россиянам рассказали о необходимости согласия соседей на сдачу жилья в аренду

    В Европе признали дефицит систем ПВО для поставок Украине

    Бывший полицейский отдал два «Мерседеса» России

    В Израиле резко осудили Трампа за перемирие с Ираном

    Раскрыта причина поездок покинувшей Россию Литвиновой в Москву

    ВСУ оставили без пополнения бригаду под Сумами

    Президент постсоветской страны высказался о перемирии США и Ирана

    В СПЧ порассуждали о судьбе российского археолога после экстрадиции на Украину

    Азиатский союзник США нарастил импорт российского алюминия

    Все новости
