Бывший полицейский отдал два «Мерседеса» России

Суд в Новосибирске обратил в доход РФ два «Мерседеса» экс-полицейского Фетисова

Суд в Новосибирске обратил в доход государства имущество бывшего полицейского Дениса Фетисова, который был задержан по коррупционному делу около трех лет назад. Об этом «Ленте.ру» сообщили в пресс-службе судов общей юрисдикции Новосибирской области.

Речь идет об автомобилях Mercedes-Benz GLE 400 4MATIC, 2016 года выпуска, и Mercedes-Benz ML350 4MATIC, 2012 года выпуска. Оба машины экс-полицейский приобрел, когда занимал должность начальника отделения в службе экономической безопасности и противодействия коррупции (ОЭБиПК) Ленинского района. Суд посчитал, что они с женой не могли купить «Мерседесы» на официальные доходы.

Денис Фетисов вместе с другими высокопоставленными полицейскими из ОЭБиПК был задержан в сентябре 2023 года. Предварительно, их дело связано с сетью нелегальных казино в Новосибирске.

