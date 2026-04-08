04:32, 8 апреля 2026Наука и техника

Необходимость замены чехлов для смартфона объяснили

BGR: Сроки замены чехла смартфона должны зависеть от его прочности и состояния
Андрей Ставицкий
Андрей Ставицкий (Редактор отдела «Наука и техника»)

Фото: vfhnb12 / Shutterstock / Fotodom

Чехлы для смартфонов имеют разные сроки службы, но все аксессуары нужно время от времени менять. Об этом сообщают авторы издания BGR.

По словам журналистов медиа, хороший и прочный чехол для телефона может защитить устройство от поломки. Вместе с тем они объяснили, что важно следить за состоянием аксессуара и периодически менять его на новый. Специалисты назвали оптимальные сроки для замены.

В материале говорится, что периодичность замены чехла следует определять на основе его состояния. «Небольшие сколы и трещины не являются проблемой, если они не влияют на то, как чехол прилегает к телефону», — заметили авторы. Однако если из-за повреждений чехол начнет не плотно прилегать к устройству, то его будет легче повредить при физическом контакте.

Авторы подчеркнули, что дорогой и фирменный чехол от известных производителей, скорее всего, прослужит дольше дешевого. Однако если купить несколько недорогих аксессуаров, их можно менять между собой, продлевая срок службы каждого.

Независимо от стоимости чехла, журналисты посоветовали регулярно протирать его влажной салфеткой хотя бы раз в день. Также рекомендуется тщательно мыть аксессуар для смартфона раз в неделю.

В конце марта авторы портала BGR объяснили, почему прозрачные чехлы для смартфонов со временем начинают желтеть. По их словам, это вызвано процессом окисления и воздействием ультрафиолета.

