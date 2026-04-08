Части россиян напомнили о праве на компенсацию половины трат на ЖКУ

Сенатор Гибатдинов: Право на компенсацию расходов на ЖКУ имеют семьи бойцов СВО

Семьи участников специальной военной операции (СВО) имеют право на компенсацию половины трат на ЖКУ. Об этом части россиян напомнил сенатор Айрат Гибатдинов в разговоре с агентством РИА Новости.

По словам парламентария, льгота действует с прошлого года бессрочно — как во время участия гражданина в боевых действиях, так и после его возвращения домой. «Данная мера распространяется на взносы на капитальный ремонт, содержание жилого помещения и наем, плату за холодную и горячую воду, электроэнергию, потребляемые при содержании общего имущества в многоквартирном доме, а также за отведение сточных вод», — поделился информацией он.

Гибатдинов уточнил, что для получения компенсации бойцу или члену его семьи после оформления доверенности нужно обратиться в орган социальной защиты с контрактом о прохождении военной службы, документом, который подтверждает участие военнослужащего в СВО, и другими необходимыми документами.

Ранее глава комитета Госдумы по труду, социальной политике и делам ветеранов Ярослав Нилов призвал снизить допустимую долю расходов на «коммуналку» для пенсионеров, многодетных матерей и отцов-одиночек.