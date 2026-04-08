Экономика
11:03, 8 апреля 2026Экономика

Части россиян напомнили о праве на компенсацию половины трат на ЖКУ

Сенатор Гибатдинов: Право на компенсацию расходов на ЖКУ имеют семьи бойцов СВО
Полина Кислицына (Редактор)

Фото: Кирилл Пономарев / «Лента.ру»

Семьи участников специальной военной операции (СВО) имеют право на компенсацию половины трат на ЖКУ. Об этом части россиян напомнил сенатор Айрат Гибатдинов в разговоре с агентством РИА Новости.

По словам парламентария, льгота действует с прошлого года бессрочно — как во время участия гражданина в боевых действиях, так и после его возвращения домой. «Данная мера распространяется на взносы на капитальный ремонт, содержание жилого помещения и наем, плату за холодную и горячую воду, электроэнергию, потребляемые при содержании общего имущества в многоквартирном доме, а также за отведение сточных вод», — поделился информацией он.

Гибатдинов уточнил, что для получения компенсации бойцу или члену его семьи после оформления доверенности нужно обратиться в орган социальной защиты с контрактом о прохождении военной службы, документом, который подтверждает участие военнослужащего в СВО, и другими необходимыми документами.

Ранее глава комитета Госдумы по труду, социальной политике и делам ветеранов Ярослав Нилов призвал снизить допустимую долю расходов на «коммуналку» для пенсионеров, многодетных матерей и отцов-одиночек.

