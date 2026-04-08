06:00, 8 апреля 2026

Девушка перестала разговаривать с бойфрендом из-за одной произнесенной после секса фразы

Олег Давыдов (Редактор отдела «Интернет и СМИ»)

Фото: Marina Demeshko / Shutterstock / Fotodom

Пользователь Reddit с ником SwitchbladeWhichWay рассказал, что его девушка перестала с ним разговаривать из-за одной фразы. Она была сказана им сразу после того, как пара занялась сексом.

«Недавно она решила накануне своего 30-летия немного изменить образ и покрасила волосы в клубнично-блондинистый цвет после года, проведенного с каштановым. Сама она была в восторге, но мне эта история не понравилась. Я думал, что неплохо справлялся, держа это в секрете», — написал автор.

На днях его избранница устроила шикарный ужин для членов своей семьи у себя в квартире. Бойфренд активно ей помогал, вечер прошел идеально. Несмотря на сильную усталость, пара решила продлить удовольствие от хорошего дня.

«Это был один из лучших моментов интимной близости за все время наших отношений — просто десять из десяти. И тут я зачем-то открыл рот. В момент полного отключения мозга после оргазма она заговорила о том, как уверенно чувствует себя в новом образе, на что я ответил: "Мне кажется, новая прическа тебе не идет, она мне нравится меньше, чем предыдущая"», — рассказал автор.

Атмосфера в комнате моментально изменилась. Девушка встала, молча оделась и перестала разговаривать со своим избранником. Автор также уточнил, что ему придется мириться с розовым цветом ее волос еще как минимум полгода.

Ранее другой пользователь Reddit сравнил жену с одним из литературных персонажей и остался без секса. Он объяснил, что у них обоих в последнее время есть проблемы с лишним весом, а на самооценке его супруги сказывается еще и беременность.

