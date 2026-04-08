«Динамо» и «Краснодар» сыграли вничью в первом матче финала Пути РПЛ Кубка России

Московское «Динамо» на своем поле сыграло вничью с «Краснодаром» в первом матче финала Пути РПЛ Кубка России по футболу. Об этом сообщает корреспондент «Ленты.ру».

Встреча прошла в среду, 8 апреля, и завершилась со счетом 0:0. В концовке матча форвард Динамо Константин Тюкавин отметился голом, но судьи отменили мяч из-за офсайда. «Краснодар» завершал матч в меньшинстве из-за удаления Александра Черникова.

Ответная игра состоится 5 мая в Краснодаре. Победитель получит шанс сыграть в матче за трофей с победителем Пути регионов.

Финал Кубка России в сезоне-2025/2026 пройдет 24 мая в Москве на стадионе «Лужники». Действующим победителем турнира является ЦСКА.