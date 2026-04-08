Директор российского техникума отправил студентов мыть унитазы

В Кушве директор электромеханического техникума отправил студентов мыть унитазы

В Кушве Свердловской области директор Баранчинского электромеханического техникума отправил студентов мыть унитазы. Как стало известно порталу Е1.ru, россиянин пошел на такую меру, поскольку подопечные якобы развели грязь во время практических работ.

Отец одной из студенток пояснил, что странное наказание было назначено 26 марта. Студенты-маляры в тот день делали ремонт в одной из аудиторий.

Во время работы в комнату ворвался директор и объявил, что юные маляры устроили беспорядок в уборной. Он потребовал, чтобы они провели немедленную уборку помещения.

«В качестве воспитательной меры он загнал испуганных студентов в туалет, где заставил мыть пол и унитазы, контролируя процесс», — поделился родитель одной из учениц. Мужчина подчеркнул, что директор отпускал в адрес студентов шутки и унижал их при сверстниках.

Вместе со студентами отмывать унитазы пришлось одному из педагогов. Преподаватель написала заявление в правительство Свердловской области, но раскрывать подробности не стала.

В техникуме отметили, что студенты мыли унитазы добровольно и никто их к этому не принуждал.

Ранее сообщалось, что в Железноводске решили закрыть общественные туалеты из-за занимающихся сексом подростков.