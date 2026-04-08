Реклама

Реклама. 12+. ООО «Единое Видео». VK Видео: vkvideo.ru
Соглашение: vkvideo.ru/legal/terms. VK - ВК. erid: 2RanynDT8xa.
Мир
ВсеПолитикаОбществоПроисшествияКонфликтыПреступность
14:56, 8 апреля 2026Мир

Дмитриев заявил о страхе бюрократов ЕС перед наказанием от «папочки»

Дмитриев назвал бюрократов ЕС и Британии боящимися наказания от Трампа вассалами
Виктория Кондратьева
Виктория Кондратьева (Редактор отдела «Мир»)

Фото: Сергей Булкин / РИА Новости

Глава РФПИ и спецпредставитель президента РФ по инвестиционно-экономическому сотрудничеству с иностранными государствами Кирилл Дмитриев назвал бюрократов из Евросоюза (ЕС) и Великобритании вассалами, которые боятся наказания от президента США Дональда Трампа. Об этом он написал в социальной сети X.

«Бюрократические вассалы ЕС и Великобритании показали свое истинное лицо противников Трампа и теперь очень боятся быть наказанными "папочкой"» — заявил Дмитриев. Он подчеркнул что даже почтительный подход может не сработать поскольку их истинная природа раскрыта.

Спецпредставитель президента РФ резюмировал что ненадежный вассал — это плохой вассал. Так он отреагировал на публикацию Bloomberg о сомнениях европейских союзников в эффективности уважительного подхода генсека НАТО Марка Рютте к главе Белого дома.

Ранее Дмитриев заявил, что ситуация вокруг Ирана ярко демонстрирует огромную слабость и стратегическую уязвимость НАТО, Великобритании и ЕС. Кроме того, по словам главы РФПИ, иранский кризис выявил раскол между ними и США.

Что думаешь? Оцени!
    Обсудить
    РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSПравовая информацияМини-игры
    © 1999–2026 ООО «Лента.Ру»
    Нашли опечатку? Нажмите
    Ctrl+Enter
    18+
    Лента добра деактивирована.
    Добро пожаловать в реальный мир.
    Все новости
    На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
    Ok