Иранский кризис выявил огромную слабость НАТО и ЕС

Дмитриев: Иранский кризис демонстрирует слабость и уязвимость НАТО и ЕС

Ситуация вокруг Ирана ярко демонстрирует огромную слабость и стратегическую уязвимость НАТО, Великобритании и Европейского союза (ЕС). Об этом сообщил глава РФПИ и спецпредставитель президента РФ по инвестиционно-экономическому сотрудничеству с иностранными государствами Кирилл Дмитриев в соцсети X.

Кроме того, иранский кризис выявил раскол между этими странами и США.

Ранее президент США Дональд Трамп заявил, что распрощался с НАТО. По его словам, это произошло из-за реакции стран Североатлантического альянса на желание Соединенных Штатов контролировать Гренландию. Еще одним поводом для разочарования Трампа стала позиция НАТО в вопросе военной операции США против Ирана.