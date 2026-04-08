Реклама

Реклама. 12+. ООО «Единое Видео». VK Видео: vkvideo.ru
Соглашение: vkvideo.ru/legal/terms. VK - ВК. erid: 2RanynDT8xa.
Мир
ВсеПолитикаОбществоПроисшествияКонфликтыПреступность
06:43, 8 апреля 2026

Иранский кризис выявил огромную слабость НАТО и ЕС

Дмитриев: Иранский кризис демонстрирует слабость и уязвимость НАТО и ЕС
Марина Совина
Марина Совина (ночной редактор)

Фото: Maxim Shemetov / Reuters

Ситуация вокруг Ирана ярко демонстрирует огромную слабость и стратегическую уязвимость НАТО, Великобритании и Европейского союза (ЕС). Об этом сообщил глава РФПИ и спецпредставитель президента РФ по инвестиционно-экономическому сотрудничеству с иностранными государствами Кирилл Дмитриев в соцсети X.

Кроме того, иранский кризис выявил раскол между этими странами и США.

Ранее президент США Дональд Трамп заявил, что распрощался с НАТО. По его словам, это произошло из-за реакции стран Североатлантического альянса на желание Соединенных Штатов контролировать Гренландию. Еще одним поводом для разочарования Трампа стала позиция НАТО в вопросе военной операции США против Ирана.

Что думаешь? Оцени!
    Обсудить
    РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSПравовая информацияМини-игры
    © 1999–2026 ООО «Лента.Ру»
    Нашли опечатку? Нажмите
    Ctrl+Enter
    18+
    Лента добра деактивирована.
    Добро пожаловать в реальный мир.
    Все новости
    На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
    Ok