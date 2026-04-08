13:23, 8 апреля 2026Мир

Две страны Персидского залива заявили об атаках Ирана после перемирия

Виктория Кондратьева (Редактор отдела «Мир»)

Фото: Stephanie McGehee / Reuters

Две страны Персидского залива — Кувейт и Объединенные Арабские Эмираты — заявили об атаках со стороны Ирана. Об этом пишет портал Clash Report в соцсети X.

Кувейт сообщает, что уже несколько часов сталкивается с «интенсивной волной атак» со стороны Тегерана. В свою очередь, ОАЭ заявили об «угрозе ракетного удара».

В ночь на 8 апреля президент США Дональд Трамп объявил о согласии на двухнедельное перемирие с Ираном. Инициативу выдвинул премьер-министр Пакистана Шехбаз Шариф.

По словам американского лидера, военные цели США уже достигнуты и они готовы перейти к политическому урегулированию.

