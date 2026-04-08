Двум металлам предрекли подорожание

В 2026 году палладий и платина могут подорожать в полтора раза. Рост цен на драгоценные металлы предрекли аналитики Kpler, сообщает ТАСС.

По данным аудиторско-консалтинговой компании, средняя цена на платину в 2026 году может вырасти на 58-83 процентов, а на палладий — на 31-60 процентов год к году из-за ситуации на Ближнем Востоке.

«На текущий момент цена на платину, как и на другие драгоценные металлы, проходит период консолидации. С одной стороны, начавшийся конфликт на Ближнем Востоке еще больше усиливает неопределенность на рынках, с другой — переход США и ряда крупных центробанков к более жесткой денежно-кредитной политике приводит к коррекции цен на драгоценные металлы», — пояснили эксперты

В случае сохранения дефицита на рынке, роста неопределенности и стабильного спроса со стороны инвесторов, ювелиров и производителей автомобилей платина может подорожать вплоть до 2,3 тысячи долларов за унцию в течение года (в 2025 году средняя цена составляла 1,26 тысячи долларов). Палладий в то же время может вырасти вплоть до 1,8 тысячи долларов на фоне повышения спроса.

Ранее сообщалось о планах властей Евросоюза ограничить поставки важнейших российских металлов в 20-й пакет санкций. Родий, палладий и платину активно применяют в автомобильной промышленности, а иридий задействуют в судостроительной сфере и электронике. Новые ограничения, предупреждают эксперты, могут еще в большей степени усилить дефицит глобального предложения, что, в свою очередь, рискует обернуться стремительным ростом цен.